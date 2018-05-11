أول فيديو من "موزع" غربى تعز بعد تحريرها من يد الحوثيين

أول فيديو من "موزع" غربى تعز بعد تحريرها من يد الحوثيينالجمعة، 11 مايو 2018 09:38 م
مديرية موزع باليمن
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التقط المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أول فيديو من مديرية موزع بعد أن تمكنت قوات الجيش مدعومة بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، من دحر مليشيات الحوثى الانقلابية بمركز المديرية.
وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش الوطنى تمكنوا من تحرير قرية "العقمة" وهى آخر منطقة تسيطر عليها المليشيات فى مديرية موزع والمحاذية لمديرية الوازعية، وسط انهيار واسع فى صفوف المليشيات.
وأضاف المصدر بأن قوات الجيش بمديرية موزع، التقت بالقوات المتواجدة بمفرق الوازعية، والتى هى الأخرى كانت تزحف باتجاه مركز الوازعية.
وبتحرير قوات الجيش لمديرية موزع بشكل كامل، تكون قد فرضت حصارًا خانقًا على مليشيات الحوثى الانقلابية، المتواجدة فى منطقة العمرى وكهبوب، وليس أمامها سوى الاستسلام أو الفرار تحت ضربات أبطال الجيش.
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