أول فيديو من "موزع" غربى تعز بعد تحريرها من يد الحوثيين

ايمان حنا

التقط المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أول فيديو من مديرية موزع بعد أن تمكنت قوات الجيش مدعومة بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، من دحر مليشيات الحوثى الانقلابية بمركز المديرية.