أمن سوهاج يزيل 137 حالة تعد بينها 70 فدانا بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا

سوهاج - محمود مقبول

أكد اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القوات بدائرة المديرية، تمكنت من تأمين تنفيذ 137 حكما وقرارا قضائيا وإداريا، خاص بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بأنحاء المديرية.

كانت حملة برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب، واللواء نائب المدير لقطاع الشمال، واللواء مساعد المدير لفرقة الشرق لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى، والصرف والنيل، وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والإدارية الصادرة فى هذا الشأن.

ففى مركز شرطة العسيرات تم تأمين تنفيذ القرار رقم 58 لسنة 2017 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، بشأن إزالة التعديات على أرض بمساحة 175 مترا "مبنى بالطوب الأبيض"، والجارى تخصيصها لإقامة مجزر عليها.

وتم تأمين تنفيذ القرار رقم 61 لسنة 2017، الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، بشأن إزالة التعديات على أرض بمساحة 175 مترا، والجارى تخصيصها لإقامة وحدة بيطرية عليها، وتم تأمين تنفيذ قرارى تعد على أملاك الدولة، وتحرر عن المحضر رقم 828 إدارى مركز لعسيرات لسنة 2018.

وفى مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، تم تأمين تنفيذ القرار رقم 8 لسنة 2018 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بشأن إزالة التعديات على أرض بمساحة 70 فدانا بالزراعة، والكائنة بالقطعة رقم 6 و7 و8 بالمنطقة الصناعية غرب طهطا، وتحرر عن المحضر رقم 1685 إدارى مركز طهطا لسنة 2018.

وفى مركز شرطة سوهاج، تم تنفيذ 8 قرارات صادرت من الإدارة العامة لحماية النيل، وتم تنفيذ 12 حالة تعد على أملاك الدولة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2581 إدارى المركز لسنة 2018، وتم تنفيذ 13 حكما وقرارا قضائيا، وإزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1938 إدارى المركز لسنة 2018، وذلك بدائرة مركز أخميم.

أما فى مركز شرطة طما تم تأمين إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2220 إدارى المركز لسنة 2018.

وعلى جانبا آخر، أضاف مدير أمن سوهاج أن حملات محلية بدوائر المراكز والأقسام، أسفرت عن تنفيذ 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقسم طهطا، وحالتى تعد على منافع الرى بمركز المراغة، و3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز جرجا، وحالة تعد على أملاك الدولة بقسم جرجا، و5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز المنشأة، و6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز شرطة دار السلام، و5 حالات تعد على منافع الرى والصرف بمركز شرطة ساقلتة، و5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز شرطة سوهاج، و15 حالة تعد على أملاك الدولة بقسم أول سوهاج، وحالتا مخالفات مبانى بقسم ثان سوهاج، و40 حالة مبانى بدون ترخيص.

وأوضح مدير أمن سوهاج أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة التواجد الأمنى المستمر، واستعادة هيبة الدولة، وتكثيف الجهود لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذاً لخطة المديرية فى هذا الشأن.