وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى ميت غمر العام

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى ميت غمر العامالخميس، 10 مايو 2018 01:25 م
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهيلة
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تفقد الدكتور سعد مكى، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، مستشفى ميت غمر العام، للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى ، كما تفقد سير العمل بأقسام "الاستقبال والطوارئ - الأشعة - الأسنان - وحدة المناظير استعدادًا لافتتاحها - والوحدتين الجديديتين بقسم الأسنان".
جاء ذلك بمرافقة الدكتور خالد زغلول، مدير المستشفى، الدكتورهشام القطاوي، وكيل المستشفى، الدكتور أحمد الشرقاوي، نائب مدير المستشفى، ولفيف من الأطباء والعاملين بالمستشفى.
ووجه "مكى" لللعاملين بالمستشفى سرعة تقديم الخدمة الطبية المميزة للمواطنين والتفانى فى العمل، مشيرًا إلى أن المستشفيات تقدم رسالة سامية تتطلب الاتقان والضمير.
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