وزير خارجية لبنان يعلن تغيير وزارته لوزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولى

بيروت (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل، أنه وقع اليوم الخميس، مشروع قانون يغير اسم "وزارة الخارجية والمغتربين" اللبنانية إلى "وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولى".

وقال باسيل - فى كلمة خلال إطلاق الدورة الخامسة لمؤتمر (الطاقة الاغترابية اللبنانية) اليوم بحضور الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون - إن عملية استعادة الجنسية قيد التطوير، ونحن نتقدم من هذا المؤتمر للحكومة بمشروع قانون لتسهيل العملية وتوسيع هامش المستفيدين من أى تعديل قانون استعادة الجنسية".

وأضاف أنه سيتم خلال هذا المؤتمر إطلاق (مؤتمر الدبلوماسية الغذائية) التى تسعى لتسويق المنتجات اللبنانية فى الخارج.