video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مليونا دولار من اليابان لحماية ومساعدة اللاجئين الجنوبيين بالسودان

الخميس، 10 مايو 2018 01:21 ص
مليونا دولار من اليابان لحماية ومساعدة اللاجئين الجنوبيين بالسودان عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم أ ش أ
إضافة تعليق

قدمت حكومة اليابان مبلغ مليونى دولار، لحماية ومساعدة اللاجئين من دولة جنوب السودان ، المقيمين بالسودان من خلال توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية.

ورحبت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالسودان، فى بيان، الأربعاء، بالمساهمة اليابانية، والتى أعلنها السفير اليابانى بالخرطوم، شينجى أوراباياشي، فى مؤتمر صحفي، مؤكدا أن الحكومة اليابانية، اعترافاً منها بحجم الأزمة، دعمت المشروع الذى يعد استمرارا لدعم الاستجابة لاحتياجات اللاجئين من جنوب السودان.

وأعلنت المفوضية، فى بيانها، التزامها بالعمل مع اليابان لضمان وصول المساعدات إلى اللاجئين الضعفاء، مشيرة إلى ضرورة وجود معالجات لأوضاعهم.

وتساعد المساهمة اليابانية مفوضية اللاجئين فى العمل مع حكومة السودان لمعالجة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين من جنوب السودان الذين يبحثون عن الملاذ الآمن فى السودان بسبب استمرار العنف فى بلدهم، بجانب توفير مساعدة عاجلة لإنقاذ الحياة وتوفير الحماية الدولية لنحو 160 ألفا من اللاجئين والمجتمعات المضيفة فى ولايتى النيل الأبيض وشرق دارفور.

وتشمل المساعدة الحصول على المياه النظيفة، والمأوى، والمساعدات الإنسانية الأساسية، مثل أدوات نقل المياه وأدوات المطبخ وحصائر النوم.

ويتيح التمويل للمفوضية توفير الدعم لتسجيل اللاجئين من جنوب السودان عبر معتمدية اللاجئين، بجانب الحماية والمساعدة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان والإمارات يؤكدان تطابق مواقفهما تجاه القضايا العربية والإقليمية

جنوب السودان يحث أمريكا على "عدم التخلي" عنه بعد إعلانها مراجعة المساعدات

مليون دولار

اليابان

مساعدة اللاجئين الجنوبيين

أخبار السودان

السودان




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة