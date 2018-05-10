مليونا دولار من اليابان لحماية ومساعدة اللاجئين الجنوبيين بالسودان

الخرطوم أ ش أ

قدمت حكومة اليابان مبلغ مليونى دولار، لحماية ومساعدة اللاجئين من دولة جنوب السودان ، المقيمين بالسودان من خلال توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية.

ورحبت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالسودان، فى بيان، الأربعاء، بالمساهمة اليابانية، والتى أعلنها السفير اليابانى بالخرطوم، شينجى أوراباياشي، فى مؤتمر صحفي، مؤكدا أن الحكومة اليابانية، اعترافاً منها بحجم الأزمة، دعمت المشروع الذى يعد استمرارا لدعم الاستجابة لاحتياجات اللاجئين من جنوب السودان.

وأعلنت المفوضية، فى بيانها، التزامها بالعمل مع اليابان لضمان وصول المساعدات إلى اللاجئين الضعفاء، مشيرة إلى ضرورة وجود معالجات لأوضاعهم.

وتساعد المساهمة اليابانية مفوضية اللاجئين فى العمل مع حكومة السودان لمعالجة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين من جنوب السودان الذين يبحثون عن الملاذ الآمن فى السودان بسبب استمرار العنف فى بلدهم، بجانب توفير مساعدة عاجلة لإنقاذ الحياة وتوفير الحماية الدولية لنحو 160 ألفا من اللاجئين والمجتمعات المضيفة فى ولايتى النيل الأبيض وشرق دارفور.

وتشمل المساعدة الحصول على المياه النظيفة، والمأوى، والمساعدات الإنسانية الأساسية، مثل أدوات نقل المياه وأدوات المطبخ وحصائر النوم.

ويتيح التمويل للمفوضية توفير الدعم لتسجيل اللاجئين من جنوب السودان عبر معتمدية اللاجئين، بجانب الحماية والمساعدة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.