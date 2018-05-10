مقتل 60 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى الحديدة خلال 48 ساعة

صنعاء (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الخميس، بمقتل 60 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى جبهة الساحل الغربى اليمنى خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وقالت المصادر لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن مسلحى الميليشيات قتلوا من جراء غارات طائرات التحالف العربى ومواجهات عنيفة مع ألوية العمالقة، فى عدد من جبهات الساحل الغربى بمحافظة الحديد.

وأشارت المصادر إلى أن القصف تركز على تجمعات الميليشيات فى مديريات الحالى والدريهمى وجبل راس، لافتة إلى اشتباكات دارت بين ألوية العمالقة من جهة وميليشيات الحوثى من جهة أخرى فى شمال مديرية حيس بالحديدة، وأخرى فى الطريق المؤدى إلى مديرية التحيتا.

وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن سلسلة غارت على ثكنات وأهداف عسكرية متحركة لميليشيات الحوثى الانقلابية فى محافظة صعدة، والعاصمة صنعاء.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس، عن مصادر عسكرية قولها إن المقاتلات دمرت منصة صواريخ مجهزة للإطلاق فى منطقة وادى علاف، وغرفة عمليات متنقلة فى مديرية سحار وسط صعدة معقل الميليشيات.

وفى العاصمة صنعاء، قصفت المقاتلات أهدافا ومخازن عتاد حربي، وتجمعات للميليشيات فى محيط مطار صنعاء، ونقطة الأزرقين المدخل الشمالى لمدينة صنعاء، وتبة التلفزيون، وضاحية جدر، ومعسكر لواء النقل، ومعسكر السواد جنوب صنعاء.