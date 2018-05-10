video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 60 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى الحديدة خلال 48 ساعة

الخميس، 10 مايو 2018 02:48 م
مقتل 60 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى الحديدة خلال 48 ساعة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الخميس، بمقتل 60 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى جبهة الساحل الغربى اليمنى خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وقالت المصادر لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن مسلحى الميليشيات قتلوا من جراء غارات طائرات التحالف العربى ومواجهات عنيفة مع ألوية العمالقة، فى عدد من جبهات الساحل الغربى بمحافظة الحديد.

وأشارت المصادر إلى أن القصف تركز على تجمعات الميليشيات فى مديريات الحالى والدريهمى وجبل راس، لافتة إلى اشتباكات دارت بين ألوية العمالقة من جهة وميليشيات الحوثى من جهة أخرى فى شمال مديرية حيس بالحديدة، وأخرى فى الطريق المؤدى إلى مديرية التحيتا.

وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن سلسلة غارت على ثكنات وأهداف عسكرية متحركة لميليشيات الحوثى الانقلابية فى محافظة صعدة، والعاصمة صنعاء.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس، عن مصادر عسكرية قولها إن المقاتلات دمرت منصة صواريخ مجهزة للإطلاق فى منطقة وادى علاف، وغرفة عمليات متنقلة فى مديرية سحار وسط صعدة معقل الميليشيات.

وفى العاصمة صنعاء، قصفت المقاتلات أهدافا ومخازن عتاد حربي، وتجمعات للميليشيات فى محيط مطار صنعاء، ونقطة الأزرقين المدخل الشمالى لمدينة صنعاء، وتبة التلفزيون، وضاحية جدر، ومعسكر لواء النقل، ومعسكر السواد جنوب صنعاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 37 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى

شاهد.. استهداف التحالف العربى لعناصر حوثية قبالة الحدود السعودية

التحالف العربى: استهدفنا اليوم قيادات الصف الأول فى ميليشيات الحوثى

الحوثيين

اليمن

الحرب فى اليمن

ميليشيات الحوثى

طائرات التحالف العربى




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة