مسئولا مينائى سفاجا والغردقة: لا يوجد أى تأثيرات على الحركة جراء العاصفة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مسئولى مينائى سفاجا والغردقة البحرى، أن الحركة الملاحية تسير بصورة طبيعية داخل الموانئ، ولا يوجد أى تأثيرات على الحركة جراء العاصفة حتى الآن.

ومن جانبه قال اللواء قبطان ياسر عبد الفتاح مدير ميناء سفاجا البحرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحركة الملاحية بميناء سفاجا، لا يمكن غلقها إلا للضرورة القصوى.

وأكد أن حركة الرياح شمالية، وذلك لا يؤثر على الحركة الملاحية إطلاقا، موضحا أن عندما تكون حركة الرياح جنوبا تتأثر الحركة الملاحية بالبحر الأحمر .