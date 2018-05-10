محافظ سوهاج : توفير السلع التموينية والمواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن خطة المحافظة لتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية استعدادا لقدوم شهر رمضان الكريم ، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين .

وأوضح المحافظ فى بيان له ، أنه جاري توفير كميات من اللحوم والدواجن بالتنسيق مع مديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة بسوهاج وتقدر هذه الكميات بحوالي 125 عجل من اللحوم المبردة " السوداني " ، و30 طن من اللحوم المجمدة ، و15 ألف كرتونة من الفراخ المجمدة بأنواعها ، ليتم عرضها بالمنافذ الخاصة بالشركة المصرية ، والوحدات المحلية إلي جانب السلع التي يتم توفيرها بواسطة منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية بنطاق المحافظة .

ومن جانبه قال أحمد حسن أحمد وكيل وزارة التموين بسوهاج ، أنه يتم عرض 2 عجل أسبوعيا بمنفذ مديرية الزراعة ، ويقوم منفذ جهاز القوات المسلحة بمدينة ناصر ببندر سوهاج ببيع اللحوم البلدية بسعر 85 جنية للكيلو ، بالإضافة إلي 27 منفذ ثابت للمنطقة الجنوبية العسكرية ، و7 سيارات منفذ متحرك ، كما يوجد 10 سيارات منافذ متحركة ايضا تابعة لقطاع الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ، وكذلك يوجد 14 منفذ ثابت للشركة المصرية لتجارة الجملة بسوهاج و سيارة كمنفذ متحرك ، ويبلغ عدد المنافذ التابعة للوحدات المحلية 15 منفذ ثابت ، و13 منفذ ثابت لمشروع أمان التابع لوزارة الداخلية ، و 122 منفذ تابع لمشروع جمعيتي ، و9 سيارات مشروع عربيتي ، مشيرا الي إقامة 4 معارض "أهلا رمضان " تابع للغرفة التجارية بنواحي بندر سوهاج وبمراكز البلينا والمنشاة ودار السلام ، فضلا عن المعارض التي سيتم إقامتها بمعرفة الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة .

وقال أنه سيتم توفير الخبز المدعم خلال شهر رمضان المعظم بما يضمن توافر الخبز خلال فترتي الإفطار والسحور وأيضا علي مدار اليوم وذلك من خلال تغيير مواعيد تشغيل المخابز البلدية بما يضمن حصول كل مواطن علي احتياجاته من الخبز في سهولة ويسر وطبقا لاحتياجاته علي مدار اليوم ، وجاري العمل علي توفير الأرصدة اللازمة من السلع التموينية " السكر ـ الزيت ـ الأرز " والتي تصرف علي البطاقات التموينية بالتنسيق مع الوزارة والشركة المصرية لتجارة الجملة .

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، أنه تم وضع خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة بمعرفة الرقابة والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية " مباحث التموين ومديرية الصحة ـ وإدارة الرقابة علي الأغذية ـ والطب البيطري ـ والدمعة والموازين " وذلك للقيام بحملات تموينية مستمرة لضبط الأسواق والأسعار والعمل علي توفير السلع الضرورية والأساسية وعرضها للمستهلك بالمواصفات القياسية وضمان ملائمتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط وتحرير المخالفات التموينية ضد المخالفين .

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملة مكبرة لإزالة 8 حالات تعدي واقعة على الاراضى الزراعية ، وذلك في إطار جهود المحافظة والدولة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية قرية الشيخ مسعود ، حيث تم ازالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية علي مساحة 10 قراريط بالاشتراك مع حماية الأراضى بإدارة طهطا الزراعية والوحدة القروية بالصفيحة ، وقوات أمن الشمال ، ومركز شرطة طهطا .

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزارعية بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أي مخالف.