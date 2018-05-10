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محافظ سوهاج : تجهيز معرض "أهلا رمضان" بمدينة طما استعدادا للشهر الكريم

الخميس، 10 مايو 2018 03:28 م
محافظ سوهاج : تجهيز معرض "أهلا رمضان" بمدينة طما استعدادا للشهر الكريم جانب من تجهيز المعرض
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ، إنه تم تجهيز معرض " أهلا رمضان " بمركز ومدينة طما ، وذلك في إطار خطة المحافظة استعدادا لشهر رمضان الكريم وإقامة معارض أهلا رمضان بجميع المراكز والمدن والقري ، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار .

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بأعمال التجهيزات لإقامة معرض " أهلا رمضان " بجوار مقر الوحدة المحلية بطما بالتعاون مع ادارة التموين استعدادا لشهر رمضان الكريم ، وتم تشكيل لجنة لمتابعة المعرض ضمت إدارات التفتيش ، والصحة ، والطب البيطري ، والتموين ، وجاري متابعة توفير السلع بالمعرض ومراعاة الاشتراطات المطلوبة والبيع للمواطنين بالأسعار المخفضة .

وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استكمال كافة أعمال تجهيزات معارض " أهلا رمضان " تمهيدا لافتتاحها قبل حلول الشهر الكريم  ، مع مراعات اشتراطات الأمن والسلامة بجميع المعارض ، وتوفير الإنارة اللازمة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والكهرباء ، مشيرا لأهمية متابعة اللجان لمعارض " أهلا رمضان " بنطاق المحافظة لضمان توافر السلع اللازمة والبيع للمواطنين بالاسعار المخفضة .

 

 

 


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