محافظ بورسعيد يشيد بجهود "المرور" لفوزه بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية

بورسعيد – محمد فرج

أشاد المحافظ اللواء عادل الغضبان بالجهود المبذولة لإدارة المرور برئاسة العقيد محمد بصلة من خلال توفير الخدمات التى تقدم للمواطن للإرتقاء بمستوى الأداء فضلا عن سرعة إنهاء الخدمة المقدمة بالنظام الآلى وتقليل زمن الإنتظار وفوزه بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى إدارات المرور المتطورة .

وأكد المحافظ خلال تصريحات صحفية أن إدارة مرور بورسعيد شهدت تطوير الإدارة الرئيسية لتعمل بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة والمتطورة على مستوى الجمهورية.

وقال بأنه تم إفتتاح وحدة مرور التراخيص الخاصة وعمل مدرسة قيادة للأطفال بالإضافة إلى ميكنة الإدارة وإدخال خدمة الإنترنت للمترددين فضلا عن إستحداث من ميدان الإختبارات الإلكترونية الذى سيتم إفتتاحه الفترة القادمة ووضع إشارات ضوئية ولافتات توعية مبتكرة وتركيب كاميرات مراقبة مرورية.

وأضاف أن الإدارة عقدت خلال الفترة الماضية العديد من ندوات للتوعية المرورية لتلاميذ المدارس بالمحافظة بهدف تحقيق سرعة الإستجابة للمواطنين والإنضباط المرورى بشوارع والميادين .