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محافظ القليوبية:سرقة الكهرباء "تتم عيني عينك"

الخميس، 10 مايو 2018 01:37 م
محافظ القليوبية:سرقة الكهرباء "تتم عيني عينك" محافظ القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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عبرمحمود عشماوي محافظ القليوبية، عن استيائه من تكرار عملية سرقة التيار الكهربائي من قبل بعض المواطنيين والباعة الجائلين وشوارد الفاكهة، ومحلات الكاوتش علي الطريق الزراعي، وسط تقاعس المسؤلين بالمحليات والكهرباء قائلا أن سرقة الكهرباء تتم ” عيني عينك ” .
 
وأشار المحافظ أن مدينة بنها نفسها، تشهد واقعة سرقة كهرباء علنية في بناء برج سكني بمنطقة تقسيم العناني أمام مجمع المواقف أمام المسؤلين وفي وضح النهار ، محذر المحافظ مسؤلي الكهرباء والمحليات من التخاذل حيال سرقة المال العام، مشيرا أن القرارات ستكون حازمة بهذا الشأن .
 
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اليوم لجلسة المجلس التنفيذي بحضور المهندس مصطفي عباس السكرتير العام ، واللواء محمد درويش مدير إدارة المدير ورؤساء المدن ووكلاء الوزارت.
 
وفي سياق متصل قال المحافظ إنه غير مسموح خلال فترة الصيف والإمتحانات وشهر رمضان قطع التيار الكهربائي لأي سبب، مطالبا المسئولين بعمل غرفة عمليات لمواجهة أي أعطال وحلها فورا، وألا يتعدي زمن الإصلاح وإعادة التيار في حالات الطوارئ ساعتين علي الأكثر.
 
وكلف المحافظ مسئولي الكهرباء بإعلان الطوارئ لمواجهة أي مشاكل ومراجعة حالة الشبكات والمحولات والمحطات لمنع أي ازمات خلال الصيف.
قرر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية،إحالة الدكتور مرزوق عبدالله،وكيل وزارة الزراعة للتحقيق لتغيبه عن حضور اجتماع المجلس التنفيذي.
 
حيث تم عرض عدد من الازالات على الأراضى الزراعية ومشاتل الأرز وبسؤال المحافظ عن عدد الازالات لاحظ عدم وجود وكيل الوزارة او من ينوب عنه قائلا "ده يتحول للتحقيق فورا".
 
وقرر محافظ القليوبية،إحالة الدكتور مرزوق عبدالله،وكيل وزارة الزراعة للتحقيق لتغيبه عن حضور اجتماع المجلس التنفيذي.
 
حيث تم عرض عدد من الازالات على الأراضى الزراعية ومشاتل الأرز وبسؤال المحافظ عن عدد الازالات لاحظ عدم وجود وكيل الوزارة او من ينوب عنه قائلا "ده يتحول للتحقيق فورا".

كما أعلن توزيع 20 عربة مأكولات من بيت الخير التابع لبنك الطعام ومصنعة من الاستنلس ، مؤكدا ان ثمن العربة 8 الألف جنيه ويتم تسليمها للشباب بمبلغ 2000 جنيه،مشيرا إلى إنها يمتكلها إثنين من الشباب "ضامن ومتضامن"على ان تعمل ورديتين.

وأشار المحافظ إنه سوف يتم التسليم خلال أيام قليلة قبل شهر رمضان كوسيلة عمل لهم،مضيفا انه سيتم تحديد أماكن بعديدة عن الطرقات الرئيسية،مؤكدا إنه سوف يتم تسهيل كافة الإجراءات والتراخيص.

كما طالب بإنهاء أزمة تأخر مرتبات عمال المدارس، والتواصل مع وزارة المالية لإنهاء إجرءات صرف المبلغ المخصص من الوزارة لحل المشكلة وقدره 5 مليون جنيه، والذي كان من المقرر وصوله للمحافظ منذ أكثر من أسبوعين ولم يصل حتي الآن.

 وقال المحافظ  أن تاخير الصرف أمر غير مقبول، ويجب الإنتهاء من الصرف قبل حلول شهر رمضان قائلا ” لو مرتبكم لن يتأخر “، مشيرا إنه لن يسمح بتأخر أي مرتبات في أي قطاع من قطاعات المحافظة. 

كان المحافظ قد أعلن في وقت سابق إنه تم حل أزمة تأخر صرف مرتبات عمال المدارس المتأخرة منذ عدة شهور، وأشار أن إعتماد المبالغ اللازمة لذلك

 


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