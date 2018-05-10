محافظ القليوبية: تكثيف الحملات الأمنية لمتابعة سرقة الكهرباء وتغريم المخالفين

القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

أعطى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، تعليمات مشددة للجهاز الأمني والجهاز التنفيذي بالمحافظة بعمل حملات مكثفة لمتابعة سرقة الكهرباء خصوصا بالشوارع والميادين وأماكن تجمعات الباعة الجائلين وتغريم المخالفين، وقطع جميع الوصلات الغير قانونية حفاظا على المال العام.

كما وجه عشماوي بمتابعة صيانة كابلات الكهرباء لعدم تكرار حادث قرية البرادعة والذي تسبب في صعق دابتين والتأكيد على مراجعة أعمدة الإنارة بالمحافظة وعمل إحلال وتجديد للأعمدة القديمة والآيلة للسقوط، ووجه المحافظ بالسماح للمواطنين بتركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بناء على قرارات مجلس المحافظين مع الأخذ فى الاعتبار ألا يترتب على ذلك أى حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الإجراء فى تقنين الأوضاع.