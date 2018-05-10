محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ35 منشأة طبية خالفت قوانين العمل

محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ35 منشأة طبية خالفت قوانين العملالخميس، 10 مايو 2018 03:15 م
الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
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قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس ، غلق 35منشأه وعيادة طبيه ومعامل تحاليل ومراكز علاجية ومستشفيات خاصه غلقاً إدارياً شملت عيادات جراحة عامة ، نساء وتوليد، أطفال، اسنان، معامل تحاليل، تجميل، باطنة ، علاج طبيعي، عظام، تخصصات مختلفة بمراكز ومدن المنصورة ، السنبلاوين، نبروه، المنزلة، طلخا، منيه النصر، دكرنس، شربين.
جاء قرار المحافظ ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديريه الصحة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل في مثل هذه المنشآت، وثبوث مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.ووجه الشعراوي، وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين
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