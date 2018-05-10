محافظ أسيوط يكرم أسر 7 شهداء من رجال القوات المسلحة

أسيوط ـ محمود عجمى

كرم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أسر شهداء عملية "حق الشهيد" والعملية الشاملة " سيناء 2018 " لمحاربة الإرهاب بسيناء، وذلك بديوان عام المحافظة، وقام بمنحهم وسام المحافظة ومكافأة مالية كهدايا رمزية لكل أسرة، عرفانا بالجميل وتقديرا لبطولات الشهداء، وما سطره هؤلاء الشهداء بدمائهم على أرض سيناء من انتصارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية.

بحضور المقدم وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة، والمقدم صفوت خلف على رئيس فرع جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب بأسيوط وأسر 7 من شهداء عملية حق الشهيد والعملية الشاملة.

وقال محافظ أسيوط إن رجال القوات المسلحة والشرطة يسطرون أسمائهم بحروف من نور فى كل عمل وطنى يقومون به، مشيدًا بدور أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية وانتصاراتهم فى العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتصدى للإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية، معلنا دعمه الكامل لأسر الشهداء والتواصل المستمر معهم وتلبية طلباتهم.

ووجه المقدم وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة – خلال كلمته – الشكر والتحية لأرواح الشهداء، مشيدا بدورهم وبطولاتهم التى سوف تخلد فى التاريخ، نظرًا لما بذلوه من تضحيات وبطولات لمواجهة الإرهاب والدفاع عن وطننا الغالى مصر، معربا عن خالص تعازى اللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية لأسر الشهداء.

وقدم المحافظ الأوسمة والمكافات المالية لأسر 7 شهداء من ابناء المحافظة فى عملية حق الشهيد والعملية الشاملة بسيناء وهم أسرة الشهيد رامى فنيار سليمان من مركز القوصية وأسر الشهيد الوليد جمال محمد حسين من قرية ريفا بمركز أسيوط "عملية حق الشهيد " وأسرة الشهيد جاد الرب حسنى جاد الرب من قرية بهيج بمركز أسيوط واسرة الشهيد مينا تواب زكريا من مركز ديروط واسرة الشهيد محمود حسن نصار من مركز ساحل سليم واسرة الشهيد فاروق جعفر احمد من مركز ابنوب واسرة الشهيد بيتر صبرى لمعى من قرية مير بالقوصية شهداء العملية الشاملة "سيناء 2018".

وفى نهاية الحفل وجه أسر الشهداء رسالة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مواجهة الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية، وقال والد الشهيد رامى فنيار سليمان: "مستعدون لتقديم أرواحنا فداء للوطن واستكمال المسيرة لمواجهة الإرهاب".