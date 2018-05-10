ماكرون يدعو إلى وقف تصعيد التوترات فى الشرق الأوسط بعد ضربات فى سوريا

رويترز

دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى نزع فتيل التوتر فى الشرق الأوسط، اليوم الخميس، بعد أن قالت إسرائيل إن القوات الإيرانية فى سوريا شنت هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية إسرائيلية فى هضبة الجولان وإنها ردت بشن ضربات صاروخية.

وقال مكتب ماكرون فى بيان "الرئيس على إطلاع مستمر. ويدعو لوقف تصعيد التوتر فى الوضع" ،وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيناقش الشرق الأوسط خلال اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضده، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية فى سوريا وتأمل أن يكون "هذا الفصل قد انتهى".

وأضاف قائلا" لم تسقط أى صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل"، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلى أن تل أبيب لا تريد تصعيد الوضع.

وقال الجيش الإسرائيلى، فى بيان لوسائل الإعلام المحلية، إن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية فى سوريا، ردا على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية فى مرتفعات الجولان اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا 5 بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.