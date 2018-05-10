فيديو وصور.. رئيس أركان الجيش العراقى يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية

كتب - أحمد جمعة

أدلى رئيس أركان الجيش العراقى بصوته خلال عملية الاقتراع الخاص فى الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2018.

فيما أدلى المتحدث الرسمى باسم مركز الإعلام الأمنى فى العراق، العميد يحيى رسول، بصوته فى الانتخابات التشريعية العراقية.

وانطلق اليوم الخميس، مارثون الانتخابات التشريعية العراقية فى الخارج، وذلك بتصويت أبناء الجاليات العراقية فى كافة دول العالم، إضافة لتصويت القوات الأمنية العراقية فى الداخل، وهذا فى أول انتخابات عراقية عقب القضاء على تنظيم داعش الإرهابى فى البلاد.

وشهدت المقار الانتخابية فى العراق، إقبال كثيف من رجال القوات الأمنية من الجيش والشرطة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية.