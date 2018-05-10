video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 11 قرية فى مركز الزرقا بدمياط

الخميس، 10 مايو 2018 11:07 ص
غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 11 قرية فى مركز الزرقا بدمياط قطع الكهرباء - صورة أرشيفية
دمياط -معتز الشربينى
إضافة تعليق

أعلنت شركة كهرباء دمياط، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى مركز الزرقا بدمياط غدا الجمعة.

وقال المهندس إيهاب البغدادى مدير عام التحكم بقطاع كهرباء دمياط لـ "اليوم السابع"، إن الفصل لمدة ساعة من الثامنة صباحا حتى التاسعة صباحا لإجراء صيانة طارئة لبداية الكابلات بمحطة محولات الزرقا.

وأشار إلى أن القرى التى تتأثر بفصل التيار الكهربائي هى : قري شرمساح، والزعاترة، وعزبة فرج، والباز، وعلى الدين ،وقرى سيف الدين، والكاشف الجديد، وتل الكاشف، ودقهلة، وكرم ورزوق، وحجاجة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد فى دمياط

اخبار دمياط

دمياط

كهرباء دمياط

اخبار المحافظات

التيار الكهربائى

قرى




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة