غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 11 قرية فى مركز الزرقا بدمياط

دمياط -معتز الشربينى

أعلنت شركة كهرباء دمياط، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى مركز الزرقا بدمياط غدا الجمعة.

وقال المهندس إيهاب البغدادى مدير عام التحكم بقطاع كهرباء دمياط لـ "اليوم السابع"، إن الفصل لمدة ساعة من الثامنة صباحا حتى التاسعة صباحا لإجراء صيانة طارئة لبداية الكابلات بمحطة محولات الزرقا.

وأشار إلى أن القرى التى تتأثر بفصل التيار الكهربائي هى : قري شرمساح، والزعاترة، وعزبة فرج، والباز، وعلى الدين ،وقرى سيف الدين، والكاشف الجديد، وتل الكاشف، ودقهلة، وكرم ورزوق، وحجاجة.