غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 11 قرية فى مركز الزرقا بدمياط

غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 11 قرية فى مركز الزرقا بدمياطالخميس، 10 مايو 2018 11:07 ص
قطع الكهرباء - صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أعلنت شركة كهرباء دمياط، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى مركز الزرقا بدمياط غدا الجمعة.
وقال المهندس إيهاب البغدادى مدير عام التحكم بقطاع كهرباء دمياط لـ "اليوم السابع"، إن الفصل لمدة ساعة من الثامنة صباحا حتى التاسعة صباحا لإجراء صيانة طارئة لبداية الكابلات بمحطة محولات الزرقا.
وأشار إلى أن القرى التى تتأثر بفصل التيار الكهربائي هى : قري شرمساح، والزعاترة، وعزبة فرج، والباز، وعلى الدين ،وقرى سيف الدين، والكاشف الجديد، وتل الكاشف، ودقهلة، وكرم ورزوق، وحجاجة.
إضافة تعليق
مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى
صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة