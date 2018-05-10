عاصفة ترابية تضرب شمال سيناء.. و"الصحة" ترفع الطوارئ بالمستشفيات

شمال سيناء – محمد الحر

تعرضت كافة أنحاء محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، إلى رياح صفراء وعواصف محملة بالأتربة والغبار مما تسبب فى انخفاض الرؤية فى الشوارع والأسواق، وأدت إلى إغلاق جزئى بالطريق الدولى العريش – القنطرة، وإيقاف حركة سير المركبات.

وتراكمت الرمال الناعمة على الطرق وخاصة بمناطق السادات والنجاح وأم عقبة، ما إربك حركة السير وأوقفها بالأماكن المذكورة .

وقال شهود عيان من سكان قرى مركز بئر العبد، إن العاصفة الترابية تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن منازلهم نتيجة انقطاع عدد من الأسلاك الهوائية الخاصة بأعمدة الكهرباء.

ورفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد، وتواصل غرفة العمليات الرئيسية متابعتها المستمرة للظروف الجوية مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن والمديريات المعنية، لمتابعة الظروف الجوية.

ومن ناحيته، قال عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة: "إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أى شكاوى جراء الأحوال الجوية حتى الآن، بينما تواصل غرفة العمليات الرئيسية التنسيق مع الغرف الفرعية بمجالس مدن المحافظة لمتابعة التقلبات الجوية والعواصف الترابية والرياح".

فيما قالت الدكتورة هبة العكاوى، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة ، إنه تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات العريش العام وبئر العبد ، بناء على قرار الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأشارت هبة العكاوى إلى أن وكيل وزارة الصحة شدد على أهمية جاهزية أقسام الإستقبال والطوارئ والرعايات المركزة وتوافر أسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية وأجهزة النيبولايزر بتلك المستشفيات، حتى يتسنى لها استقبال أى طارئ ، بسبب سوء الأحوال الجوية.