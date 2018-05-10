صور.. من ينقذ هند من السجن ويرحم 3 أطفال معرضون للتشرد والجوع؟

الإسماعيلية – جمال حراجى

لم تكن تتوقع هند محمد محمد مشرف 36 عاما مقيمة بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية هذا المصير المؤلم، وهى تنظر لأطفالها الثلاثة محمد 11 سنة ووفاء 9 سنوات وخلود 6 سنوات، ترى ماذا سيكون مصيركم فى هذة الدنيا، الشارع ينتظر ثلاثة زهرات كان من المفروض ان تضمها شجرة الأسرة أب وأم وعيلة تحنو عليهم، يذهبون إلى مدارسهم كل صباح وليس فى ذاكرتهم أي شيء ولايحملون ضغينة لهذا العالم، ولايكرهون أحدا، لكن هذا الأمنيات مجرد أحلام فى رأس أم مكلومة تنتظر القبض عليها فى أى لحظة للزج بها خلف الأسوار فى 4 قضايا جنح خيانة أمانة لتوقيعها على شيكات بدون رصيد ماهى حكاية هند ولماذا وصلت بها الأمور إلى هذا الحد هذا ما تحكية هند لـ اليوم السابع علها تجد الحل.

تقول هند أنا سيدة لأعرف القراءة وأكاد أخط حروف أسمى لاننى لم أكمل تعليمى، تزوجت وكان عمري 20 عاما أى منذ 16 عاما وأنجبت 3 أبناء ولد وبنتين، وكان زوجى يعمل ممرضا فى مستشفى هيئة قناة السويس، دخلنا كان معقول، لكن الطمع أعماه والمال الحرام جعلة لا يضع فى إهتمامة مصير أسرتة، وحول حياتنا إلى جحيم، أخذ أموال من ناس كتير وكان يوقع على وصولات أمانة، وكان يطلب منى التوقيع على أرواق ووصولات لأعرف ما فيها مستغلا عدم معرفتى بالقراء، وكانت هذة الأوراق وصولات إستلام مبالغ نقدية لم أستلمها ولا اعرف عنها شيئا.

زوجى تم إلقاء القبض علية وقضى عقوبة السجن بسبب بعض الشيكات وبعد خروجة من السجن تم إنهاء عملة فى هيئة قناة السويس، وتركنا ولا نعلم عنة شيئا، وأنا لأعمل وليس لديا أى دخل لكى أواصل إطعام هؤلاء الأطفال ولا أعرف ماذا أفعل فى حالة سجنى لانى معرضة للسجن فى أى لحظة وماهو مصير أطفالي بعدى.

وتشير هند إلى أن الشيكات المطلوب سدادها شيك بـ 40 ألف جنية وشيك أخر بـ 6 ألاف جنية وشيك ثالث بـ 5 ألاف جنية والأخير بـ 20 ألف جنية بإجمالي 71 ألف جنية، وتناشد هند أهل الخير ونحن مقبولون على شهر رمضان الكريم أن يحلوا لها هذة المشكلة رحمة بأطفال صغار سوف يشردون لعدم وجود عائل ، فهل من منقذ ؟ .

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