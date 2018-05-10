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الخميس، 10 مايو 2018 08:42 م
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صور.. مقتل خمسة أشخاص فى غارة أمريكية على الصومال

الخميس، 10 مايو 2018 08:04 م
صور.. مقتل خمسة أشخاص فى غارة أمريكية على الصومال قتلى فى الصومال
(أ ف ب)
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قال مسؤولون محليون الخميس إن خمسة أشخاص قتلوا فى غارة شاركت فيها قوات أمريكية وصومالية فى جنوب الصومال.

وأضاف المسئول القبلى محمد على معالين أن "مروحيتين عسكريتين" و"قوات خاصة أجنبية" شاركت فى هذه الغارة التى وقعت مساء الأربعاء قرب أفجوي، البلدة الاستراتيجية التى تبعد ثلاثين كلًم شمال غرب مقديشو.

من جهته، أكد قائد الشرطة المحلية إبراهيم عبدى وقوع الغارة قائلاً إنها استهدفت المتطرفين من حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

وأضاف: "كانت هناك غارة للقوات الخاصة الصومالية الليلة الماضية قرب أفجوي، استهدفت حركة الشباب لكن تم إبلاغنا عن سقوط ضحايا مدنيين".

وغالبا ما تشارك قوات خاصة صومالية بعمليات إلى جانب القوات الامريكية التى تتولى تدريبها.

وأشار معالين إلى "خمس جثث لمزارعين أبرياء قتلتهم القوات الخاصة الليلة الماضية".

بدوره، قال أحد الأعيان التقليديين اسمه شامع يوسف: "على الحكومة الصومالية أن تطرح أسئلة حول هذه الغارة الوحشية على المزارعين الأبرياء الذين كانوا نياما عند مقتلهم".

من جهتها، أعلنت القيادة الأمريكية لأفريقيا أنها تحقق فى اتهامات حول سقوط ضحايا من المدنيين.

جثث القتلى
جثث القتلى

 

رجل يمر بجوار القتلى
رجل يمر بجوار القتلى

 

قتلى الصومال
قتلى الصومال

 

 

       

 


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