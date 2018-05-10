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صور.. معالجة 80 % من محصول المانجو من مرض العفن الهبابى

الخميس، 10 مايو 2018 05:00 ص
صور.. معالجة 80 % من محصول المانجو من مرض العفن الهبابى معالجة محصول المانجو من مرض العفن الهبابى
الإسماعيلية – جمال حراجى
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الإسماعيلية مشهورة بزراعة المانجو حيث تصل المساحة المنزرعة بمختلف قطاعات المحافظة إلى 80 ألف فدان تنتج 200 ألف طن سنويا، وانخفضت هذه الإنتاجية فى العام الماضى إلى النصف تقريبا بسبب انتشار مرض العفن الهبابى وهى حشرة قشرية تتغذى على الورقة.

يقول الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إن إهمال أشجار المانجو بالإسماعيلية من عدم قص الأفرع وتقليم الأوراق، وعدم وصول الهواء النقى للأفرع، أدى إلى ظهور الحشرة القشرية التى تعرف بالعفن الهبابى، وهو من الأمراض التى تصيب اشجار المانجو.

 وأشار الدكتور السيد خليل، إلى أنه تم الانتهاء من 80 % من معالجة محصول المانجو بالإسماعيلية، حيث المساحة المنزرعة بأشجار المانجو المصابة بالحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابى لأشجار المانجو، والتى تم الانتهاء من تقليمها، بلغت حوالى 52 ألفا 160 فدانا، حيث تم تقليم البساتين المصابة وغير المصابة، فضلا عن تربية وتقليم أشجار عالية وغير مصابة داخل المحافظة، ونتج عن ذلك زيادة المساحة عن المستهدف علاجها وهى 47720 فدانا، وتم رش 26 ألفا و798 فدانا بالزيت المعدنى، ونسعى للانتهاء من معالجة باقى المساحات المصابة، وتكثيف حملات المتابعة والمرور على زراعات المانجو بجميع قطاعات المحافظة، وتوعية المزارعين بأهمية العمليات الميكانيكية والرش بالمركبات التى توفرها الوزارة على أشجار المانجو لمكافحة الإصابة بهذا المرض.

وأضاف عربى مجاهد نقيب الفلاحين بالإسماعيلية أن التقلبات الجوية الحالية أثرت على العقد بداية الإثمار وهى مرحلة ما بعد "الشيح" وهى أساس ثمار المانجو على الأشجار، والجو الحار ثم الأمطار تؤدى إلى إصابة الأشجار والمحصول بالأمراض، منها مرض الذبابة والذى ينهى على "العقد" تماما على الأشجار وتسقط بعدها الثمار وهى مصابة.

وطالب مجاهد بعودة عملية الرش الإجبارى لكل حدائق المانجو الموجودة بالمحافظة، من خلال الجمعيات الزراعية، وتوعية المزارعين بضرورة الرش وتقليم الاشجار والتهوية من خلال إزالة الأوراق المصابة أول بأول.

تفحم الأشجار
تفحم الأشجار

 

إصابة الأشجار بالعفن الهبابى
إصابة الأشجار بالعفن الهبابى

 

تقليم الأشجار هو الحل
تقليم الأشجار هو الحل
توعية الفلاح
توعية الفلاح

 

 

 

 


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