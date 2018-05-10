صور.. محافظ الشرقية يفتتح معرض "أهلا رمضان"

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ،مساء أمس ، معرض "أهلاً رمضان" بميدان التحرير بالزقازيق لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وبمشاركة مديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجيش الثانى وكبار تجار الجملة وشباب الخريجين لفتح آفاق تسويقية جديدة ولطرح السلع بأسعار مناسبة تخفيفاً على المواطنين.

أضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع الشركات المشاركة وتجار الجملة والجهات المعنية لتوفير كميات إضافية من اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان وياميش رمضان وكافة إحتياجات الأسر خلال الشهر الكريم ، فضلا عن الانتهاء من تجهيز معارص ممثلة له في مدن و مراكز المحافظة .

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لمديري مديريات " التموين – الصحة – الطب البيطري " بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق وإستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الإستهلاكية ومعارض أهلاً رمضان .















