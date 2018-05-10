صور.. بدء التصويت لأفراد القوات المسلحة فى الانتخابات البرلمانية بالعراق

بغداد أ ش أ

بدأت صباح اليوم الخميس فى العاصمة بغداد، والمحافظات العراقية عملية التصويت الخاص التى تشمل أفراد القوات المسلحة، بكافة صنوفها ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

وجاءت عملية التصويت، وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية ـ الفضائية وسط إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الاقتراع المخصصة للتصويت الخاص.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التى تجرى فى البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابى نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكى من العراق عام 2011.

كما أنها رابع انتخابات منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، والتى ستجرى فى 12 مايو المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذى بدوره ينتخب رئيسى الوزراء والجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفا انتخابيا، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا، وهذا العدد أقل من مرشحى انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.



أحد عناصر الجيش العراقى يدلى بصوته



الجيش العراقى يدلى بصوته



الحبر فى صباع أحد أفراد الجيش العراقى



تصويت أحد أفراد الجيش العراقى