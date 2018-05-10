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صور.. إسرائيل تحول الجولان المحتل إلى ثكنة عسكرية بعد استهدافه بـ20 قذيفة

الخميس، 10 مايو 2018 11:08 ص
صور.. إسرائيل تحول الجولان المحتل إلى ثكنة عسكرية بعد استهدافه بـ20 قذيفة قوات الجيش الإسرائيلى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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رفعت قوات الجيش الإسرائيلى، اليوم الخميس درجة الاستعداد للقصوى بعد استهدافها بـ20 قذيفة.

وقال الجيش الإسرائيلى، إن هضبة الجولان تعرضت لهجوم بالقذائف الصاروخية من داخل الأراضى السورية، وأعلن أن صافرات الإنذار دوت فى المنطقة.

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، فيلق القدس الإيراني بإطلاق 20 قذيفة باتجاه خط المواقع الأمامي فى هضبة الجولان، كما أفاد فى سلسلة تغريدات على تويتر بأنه "تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من جانب فيلق القدس، واصفا ذلك "بالاعتداء الإيرانى الخطير".

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلى استدعى جنود الاحتياط فى وفعل المنظومات الدفاعية ، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود تحذيرات من إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلى، أنه استدعى احتياط موضعى للطيران واحتياط الاستخبارات على الحدود الشمالية. واضاف الجيش فى بيانه ": فى ضوء رصد سلسلة مؤشرات استثنائية فى صفوف القوات الإيرانية فى سوريا تقرر فى الجيش تدقيق تعليمات الحماية فى منطقة هضبة الجولان وتوجيه السلطات المحلية فى الجولان الى فتح الملاجئ".

وتابع الجيش الاسرائيلى ": يجب مواصلة الانصياع إلى تعليمات الجيش, فى المقابل تم استكمال نشر قدرات دفاعية وهناك حالة من الجاهزية العالية فى صفوف قوات الجيش لهجوم.

أحد الجنود الإسرائيليين

أحد الجنود الإسرائيليين

 

تأهب أمنى
تأهب أمنى

 

 
الجولان المحتل
الجولان المحتل

 

القوات الإسرائيلية فى الجولان
القوات الإسرائيلية فى الجولان

 

تأهب القوات الإسرائيلية فى الجولان
تأهب القوات الإسرائيلية فى الجولان

 

جانب من أراضى الجولان المحتل
جانب من أراضى الجولان المحتل

 

جانب من تأهب عناصر الجيش الإسرائيلى فى الجولان
جانب من تأهب عناصر الجيش الإسرائيلى فى الجولان

 

عناصر الجيش الإسرائيلى فى الجولان المحتل
عناصر الجيش الإسرائيلى فى الجولان المحتل

 

قوات الجيش الإسرائيلى
قوات الجيش الإسرائيلى

 


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