صور.. أمن الغربية يشن حملات إزالة مكبرة بكافيهات شارع البحر بمدينة زفتى

صور.. أمن الغربية يشن حملات إزالة مكبرة بكافيهات شارع البحر بمدينة زفتىالخميس، 10 مايو 2018 02:06 م
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء طارق داود مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة، حملات لمتابعة عمليات الإزالة على جانبى نهر النيل بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، والتى شنتها الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط .
تفقدت الحملة أماكن إزالات التعدى على نهر النيل ومتابعة الأعمال بالتعاون مع الأستاذ محمد الإتربى نائب رئيس مجلس مدينة زفتى لشئون المدينة .
وشملت الحملة إزالة حالات التعدى على شارع البحر لجميع الكافيهات وقاعات الأفراح ابتداء من الكوبرى الفرنساوى الواصل بين مدينتى زفتى وميت غمر اامتدادا إلى نادى زفتى الرياضى.
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