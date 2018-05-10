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الخميس، 10 مايو 2018 08:24 م
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شرطة المرافق بالغردقة تنفذ قرار غلق ملهى ليلى مخالف صادر من المحافظ

الخميس، 10 مايو 2018 07:24 م
شرطة المرافق بالغردقة تنفذ قرار غلق ملهى ليلى مخالف صادر من المحافظ ملهى ليلي - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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نفذت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، اليوم قرار غلق صادر من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، لملهى ليلى " ديسكو " بالغردقة لمخالفتة الاشتراطات البيئة .

تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر إخطارا، يفيد قيام قوة من شرطة للمرافق، برئاسة المقدم محمد حمدى رئيس قسم المرافق بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع شرطة السياحة والوحدة المحلية بتنفيذ قرار غلق صادر من محافظ البحر الأحمر، لأحد الملاهي الليليه "ديسكو " داخل أحد الفنادق بجوار المستشفى العام لمخالفته الاشتراطات البيئية.

 

 

 

 

 


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