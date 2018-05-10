شرطة المرافق بالغردقة تنفذ قرار غلق ملهى ليلى مخالف صادر من المحافظ

شرطة المرافق بالغردقة تنفذ قرار غلق ملهى ليلى مخالف صادر من المحافظالخميس، 10 مايو 2018 07:24 م
ملهى ليلي - ارشيفية
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نفذت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، اليوم قرار غلق صادر من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، لملهى ليلى " ديسكو " بالغردقة لمخالفتة الاشتراطات البيئة .
تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر إخطارا، يفيد قيام قوة من شرطة للمرافق، برئاسة المقدم محمد حمدى رئيس قسم المرافق بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع شرطة السياحة والوحدة المحلية بتنفيذ قرار غلق صادر من محافظ البحر الأحمر، لأحد الملاهي الليليه "ديسكو " داخل أحد الفنادق بجوار المستشفى العام لمخالفته الاشتراطات البيئية.
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