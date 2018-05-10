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سلطان بن سحيم: نظام الحمدين يورط شعبنا من أجل إيران

الخميس، 10 مايو 2018 10:59 ص
سلطان بن سحيم: نظام الحمدين يورط شعبنا من أجل إيران الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى
كتب: محمد الأحمدى
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انتقد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، الخميس، اصطفاف الدوحة إلى جانب إيران، معتبراً أن السلطة القطرية تورط الشعب القطرى من أجل مصالح إيران، كما رأى أن الدوحة تقف فى صف إيران ضد عمقها العربى.

وقال فى سلسلة تغريدات صباح الخميس، "اصطفاف نظام الحمدين مع إيران عقب الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى، يثبت أن السلطة القطرية تورط شعبنا فى موقف مرتبك من أجل المصالح الإيرانية، لقد سمحوا لقطر أن تصبح ألعوبة لدى النظام الإيرانى".

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تغريدة سلطان بن سحيم 

وأضاف: "بدلاً من الوقوف مع المشروع العربى لمواجهة الخطر الإيرانى، نجد نظام الحمدين يقف فى صف إيران ضد جيرانه وعمقه العربى، إلى متى وبلادنا مختطفة لمصالح عبثية؟!".

يذكر أن الخارجية القطرية قد أعربت فى بيان الأربعاء عن قلقها، مما سمّته "تصعيداً"، وأكدت أن الأولوية الأساسية هى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى وتجنيب دخول القوى الإقليمية فى سباق تسلح نووى لا تحمد عقباه، مذكرة بأن "التحرك الجماعى فى إطار المجتمع الدولى هو الضمان الأساسى لإيقاف سباق التسلّح النووى المحتمل، فى حال دخلت الأطراف المختلفة فى هذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة بينها".

سلطان بن سحيم
إحدى تغريدات سلطان بن سحيم

 


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