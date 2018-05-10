video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة دمياط : قبول 11 ألفا و776 طالبا فى العام الجامعى الجديد

الخميس، 10 مايو 2018 11:57 ص
رئيس جامعة دمياط : قبول 11 ألفا و776 طالبا فى العام الجامعى الجديد مجلس جامعه دمياط-أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

قال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن مجلس الجامعة وافق علي قبول 11776طالبا وطالبة بمختلف كليات جامعة دمياط في العام الجامعى الجديد.

وأكد "دعدور" فى بيان له ، أنه تم موافاة المجلس الأعلى للجامعات بالأعداد المقترحة والتي تمثل الطاقة الاستيعابية للطلاب الجدد بالجامعة.

 

 

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة دمياط: تعيين 4 مديرين عموم جدد بالجامعة

اخبار دمياط

دمياط

جامعة دمياط

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة