رئيس جامعة دمياط : قبول 11 ألفا و776 طالبا فى العام الجامعى الجديد

قال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن مجلس الجامعة وافق علي قبول 11776طالبا وطالبة بمختلف كليات جامعة دمياط في العام الجامعى الجديد.

وأكد "دعدور" فى بيان له ، أنه تم موافاة المجلس الأعلى للجامعات بالأعداد المقترحة والتي تمثل الطاقة الاستيعابية للطلاب الجدد بالجامعة.