رئيس جامعة دمياط : قبول 11 ألفا و776 طالبا فى العام الجامعى الجديد

رئيس جامعة دمياط : قبول 11 ألفا و776 طالبا فى العام الجامعى الجديدالخميس، 10 مايو 2018 11:57 ص
مجلس جامعه دمياط-أرشيفية
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قال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن مجلس الجامعة وافق علي قبول 11776طالبا وطالبة بمختلف كليات جامعة دمياط في العام الجامعى الجديد.
وأكد "دعدور" فى بيان له ، أنه تم موافاة المجلس الأعلى للجامعات بالأعداد المقترحة والتي تمثل الطاقة الاستيعابية للطلاب الجدد بالجامعة.
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