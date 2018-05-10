رئيس جامعة أسيوط يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة مونبلييه الفرنسية

أسيوط ـ محمود عجمى

استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، الدكتور إيمانويل كورنيلو أستاذ ورئيس قسم بيولوجيا الأمراض السرطانية بجامعة مونبلييه الفرنسية والدكتور جوزيف يواقيم أستاذ تكنولوجيا الصيدلة الصناعية بجامعة مونبلييه ومنسق العلاقات بين الجامعتين وبحضور الدكتورة نجوى أبو المعالى وكيلة كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح رئيس جامعة أسيوط أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين وإبرام اتفاقية تعاون متبادل موسعة ومفصلة لإثراء المناخ العلمي والبحثي للدارسين بجامعة أسيوط وخاصةً في مجالات الطب والعلوم والصيدلة، منوهًا إلى اهتمامه بأن تكون تلك الاتفاقية بمنزلة بوابة لتحقيق مزيد من مجالات التعاون والعمل المشترك مع مختلف الجامعات الأوروبية الشريكة لجامعة مونبلييه.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على مساعي الجامعة لإقامة مركز بحثي مختص بمجال الأورام والأمراض السرطانية والاستفادة من تقدم جامعة مونبلييه في هذا المجال كثاني أكبر جامعة فرنسية في هذا المجال بما يخدم مرضى الأورام في مصر في ظل تزايد أعداد المصابين به سنويًا.

وكشفت الدكتورة نجوى أبو المعالى عن قيام رئيس جامعة أسيوط بتوقيع اتفاقية تعاون مبدئي بين الجامعتين يهدف إلى تبادل الخبرات وتوفير منح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومشروعات بحثية مشتركة بتمويل من الجانب الفرنسى، مضيفًا أن الضيف الفرنسي قام خلال زيارته للجامعة بزيارة لكلية العلوم تضمنت تفقد لمعمل وحدة الكيمياء التحليلية كأول معمل معتمد دوليًا من الهيئة الأمريكية لاعتماد المعامل وكذلك تفقد مركز التميز البحثى للعلوم متعددة التخصصات بالكلية.