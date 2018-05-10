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دمشق: السلوك العدوانى لإسرائيل لن يفلح فى إحياء المشروع التآمرى على سوريا

الخميس، 10 مايو 2018 01:46 م
دمشق: السلوك العدوانى لإسرائيل لن يفلح فى إحياء المشروع التآمرى على سوريا وزير الخارجية السورى وليد المعلم
كتب أحمد جمعة ووكالات
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قال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين فى سوريا، إنه فى إطار النهج العدوانى لإسرائيل وردا على هزيمة أدواته من المجموعات الإرهابية، فقد استهدف فجر اليوم بالصواريخ بعض المواقع العسكرية السورية حيث تم التصدى لها وإسقاط معظمها بكفاءة واقتدار من قبل وسائط الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى.

 

وأكد المصدر فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، أن دخول إسرائيل وداعميها فى المواجهة بشكل مباشر بعد أن كان متخفيا وراء أدواته الإرهابية يؤشر إلى أن مرحلة جديدة من العدوان على سوريا قد بدأت مع الاصلاء بعد هزيمة الوكلاء.

 

وأكد المصدر أن هذا السلوك العدوانى لإسرائيل لن يفلح فى إحياء المشروع التآمرى المهزوم فى سوريا ولن يؤدى إلا إلى زيادة التوتر فى المنطقة الأمر الذى يشكل تهديدا جديا للأمن والسلام الدوليين.

 


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