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خالد الهيل: رصد تحركات لشبيحة النظام القطرى فى لندن لرفع قضايا ضدى

الخميس، 10 مايو 2018 12:18 ص
خالد الهيل: رصد تحركات لشبيحة النظام القطرى فى لندن لرفع قضايا ضدى خالد الهيل
كتب هيثم سلامة
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قال المعارض القطرى خالد الهيل، إنه رصد تحركات لمن وصفهم بـ"شبيحة النظام القطرى" فى لندن، لشراء شهود زور لرفع قضايا ضده فى بريطانيا.

وكتب خالد الهيل، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" تم رصد تحركات لشبيحة النظام القطرى فى لندن يحاولون شراء شهادات زور وشراء ذمم لأشخاص وذلك لرفع قضيه على فى بريطانيا".

وأضاف :"أيضا مستميتين بالبحث عن مقر سكنى وصورة جوازى الحالى مما يعتبر اعتداء على خصوصيتى وتهديد لسلامتى وتم تسجيل الوقائع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

المعارض القطرى خالد الهيل
المعارض القطرى خالد الهيل

 

 

 


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