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جامعة المنصورة تحتل مركزا متميزا عالميا بتصنيف التايمز

الخميس، 10 مايو 2018 01:43 م
جامعة المنصورة تحتل مركزا متميزا عالميا بتصنيف التايمز جامعة المنصوره
الدقهلية - محمد حيزة
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أعلنت مؤسسة التايمز للتصنيف العالمى للجامعات، عن حصول جامعة المنصورة على مركز متميز فى تصنيف التايمز للجامعات، تحت عنوان "دول الاقتصاد النامى Merging economies".

 

وصنفت الجامعة، فى الترتيب 201-250 وشمل التصنيف 378 جامعة من 42 دولة حول العالم فى قائمة الجامعات المرموقة للتعليم العالى لتصنيف التايمز لعام 2018 م .

 

واعتمد التصنيف، على 13 مؤشر عالمى لتصنيف الجامعات العالمية، حيث يفحص نقاط القوة لكل جامعة من جميع مهامها الأساسية، ومراجعة معايير جودة البحث العلمى والتميز فى النشر الدولى، وارتفاع معدلات الاستشهاد المرجعى بالأبحاث المنشورة المنسوبة للجامعة فى المجلات العالمية ذات التأثير المرتفع، وبرتوكولات التعاون الدولية واستراتيجية البحث العلمى.

 

وأكد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، أن نتيجة التصنيف تأتى فى ضوء اهتمام إدارة الجامعة بتطوير استراتيجية البحث العلمى والنشر الدولى، وكذلك الاهتمام بمكانة الجامعة بالتصنيفات العالمية للجامعات، والاهتمام بالارتقاء بتصنيف جامعة المنصورة فى مقدمة الجامعات محليا وعربيا وعالميا.


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