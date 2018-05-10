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الخميس، 10 مايو 2018 06:49 م
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تنفيذ 61 قرار إزالة فى حملة أمنية مكبرة بالمنوفية

الخميس، 10 مايو 2018 06:29 م
تنفيذ 61 قرار إزالة فى حملة أمنية مكبرة بالمنوفية حملات ازالة -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات بدائرة المديرية، للحد من المخالفات ومواجهة المخالفين والحفاظ على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 61 قرارا بإجمالى 1 فدان و17 قيراط بمساحة 7334 مترا، و22 قرار وحدة محلية، و6 حكم قضائى.

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بالاشتراك مع قسم شرطة البيئة والمسطحات، حملات بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن تحرير 15 محضر إلقاء مخلفات وهدم بالطريق العام كما تم ضبط 8 مخالفة بيئة ومسطحات.

يأتى ذلك فى إطار توجهات اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية بتكثيف التواجد الأمنى الفعال وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومنع إلقاء المخلفات على جوانب الطريق، والتعاون بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة من أى تعدى عليها وفى ضوء التواجد الأمنى الفعال وتكثيف الجهود لإزالة تلك التعديات التى من شأنها الإضرار بالوطن.

 


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