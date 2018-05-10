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تموين الوادي الجديد : طرح 100 ألف إسطوانة غاز خلال شهر رمضان

الخميس، 10 مايو 2018 01:23 م
تموين الوادي الجديد : طرح 100 ألف إسطوانة غاز خلال شهر رمضان محافظه الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، فى بيان لها اليوم الخميس، عن زيادة معدلات إنتاج اسطوانات البوتاجاز الي 100 الف و 800 أسطوانة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك. 
 
وقال المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد ، أنه تم رفع معدلات تعبئة وإنتاج اسطوانات البوتاجاز من محطة التعبئة بمدينة الخارجة، من 80 ألف اسطوانة شهريًا في أبريل الماضي  إلي 100 الف و 800 أسطوانة علي مدار شهر مايو الجاري،  لمواجهة زيادة الطلب علي البوتاجاز خلال شهر رمضان المعظم .
 
وأضاف السيد ، أن المديرية تدفع بسيارات نقل محملة بالأسطوانات تجوب الأحياء السكنية بالتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية، لمواجهة أي ممارسات احتكارية من سيارات مشروع  تشغيل الشباب لتوزيع الاسطوانات، إضافة إلي استقبال المديرية جميع شكاوي المواطنين،  وتحرير محاضر في حالة بيع الاسطوانة بأكثر من سعرها القانوني.
 
 

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