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تعرف علي خطة صحة الأقصر لعمل المنشآت الصحية خلال شهر رمضان المبارك

الخميس، 10 مايو 2018 10:46 ص
تعرف علي خطة صحة الأقصر لعمل المنشآت الصحية خلال شهر رمضان المبارك محافظ الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بمحافظة الأقصر عن وضع خطه عمل للمنشآت الصحية داخل المحافظة وذلك برفع درجه الاستعداد بالمستشفيات والمراكز الصحية وتجهيز فرق طبية خاصه للعمل خلال فترة الافطار والصلاه طوال شهر رمضان .

وأكد وكيل صحة الأقصر – في بيان صحفي - علي توفير كافه الادويه والمستلزمات والامصال بشكل كافى ،وجاءت تعليماته للطب الوقائي بتكثيف الحملات علي محلات الاغذيه والمشروبات قبل وأثناء الشهر، كما اوصي بعقد ندوات صحيه لمرضي السكر والسمنه للتوعيه الصحيه وكيفيه التكيف مع الصيام.

وفي نفس الإطار قام عبد الجواد بعقد اجتماع طاريء مع مديرى مستشفيات المحافظه والإدارات الصحيه داخل وخارج ديوان مديريه الصحه للتشديد علي الألتزام بمواعيد ونبطشيات العمل خلال شهر رمضان ،كما ناقش خلال أجتماعه  معظم المشاكل المطروحه وسبل أيجاد الحلول السريعة لمعالجتها .


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