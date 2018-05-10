اليوم..محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أسيوط ـ محمود عجمى

يفتتح المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، معرض "اهلا رمضان" وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل.

ويشارك فى الافتتاح اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والمحاسب عمرو إبراهيم أبو العيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.

من جانبه أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن توفير 6 منافذ لمعارض أهلاً رمضان بمراكز المحافظة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح المعارض اعتبارًا من غدا الخميس 10 مايو وتستمر حتى منتصف شهر رمضان.

وأصدر الدسوقى توجيهاته، بأن تشتمل المعارض على جميع السلع الغذائية الأساسية لاسيما اللحوم والدواجن والأسماك والزيت والسكر والأرز، مشددًا على ضرورة وجود حملات يومية لمتابعة هذه المعارض والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأكد المحافظ أن هذه المعارض يتم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوحدات المحلية والتى سيتم من خلالها توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين حيث تتراوح التخفيضات بين 15% و20% مقارنة بالأسعار المثيلة فى الأسواق لتخفيف ‏العبء عن المواطنين وإتاحة وتوفير الاحتياجات.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن معارض "أهلا رمضان" تم توزيعها بالمحافظة بحيث يوجد فى مدينة أسيوط معرض بشارع 26 يوليو ومعرض بشارع الهلالى بتقاطع شارع الرياض، ومعرض بشارع الهلالى أمام الحماية المدنية، ومعرض بنقابة المعلمين بالإضافة إلى معرض بمدينة أبوتيج ومعرض بمدينة ديروط بنادى ديروط الرياضى.

وأضاف محمد إسماعيل أنه يوجد 11 سيارة متنقلة ضمن مشروع "عربيتى" تقوم بتوزيع السلع الغذائية، واللحوم على جميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحمولة 5 طن للسيارة الواحدة.