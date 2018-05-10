اليوم.. سعفان يسلم 40عقد عمل للمعاقين وشهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

محمود راغب

يسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الخميس، 40 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة من المسجلين فى قاعدة بيانات الوزارة، كما يسلم عددا من شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

كما يقوم بافتتاح الدورة التدريبية للمتدربين من المعاقين، التى تنظمها الوزارة تحت عنوان "مبادرة مصر بكم أجمل"، بالتعاون مع المجلس القومى لشئون المعاقين، فضلا عن توقيع بروتوكولين تعاون بين "القوى العاملة" وجامعة الزقازيق لتدريب الطلبة والخريجين علي مهن فنية لتشجعهم لتقبل العمل الحر وريادة الأعمال بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها.

وقال الوزير، إن الدورة تستهدف 40 متدربا من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال المسجلين فى قاعدة البيانات بالوزارة، وبعد إجراء مقابلات شخصية معهم لاختيار أنسبهم للتدريب لمدة 6 أيام على تأهيل نفسى لمواجهة صعوبات الحياة، وتدريب فى مجال ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، فضلا عن توعيتهم بأحكام قانون العمل والمعاقين والتأمينات.

وأصاف أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف 80 متدربا، ويشارك فى إلقاء المحاضرات بالدورات عددا من نواب مجلس النواب من ذوى الإعاقة، وفى نهاية الدورة سيتم توفير فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص لمن يرغب من المتدربين أو توفير فرص لتمويل مشروع صغير بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.