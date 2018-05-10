العراق: تأمين جوى للانتخابات البرلمانية فى ديالى

العراق: تأمين جوى للانتخابات البرلمانية فى ديالىالخميس، 10 مايو 2018 12:42 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
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كشف مصدر أمنى فى محافظة ديالى العراقية اليوم الخميس، عن انطلاق مظلة جوية محكمة لتوفير الحماية لـ31 مركزاً انتخابياً فى الاقتراع الخاص داخل المحافظة.
وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" إن المظلة الجوية ستكون من طيران الجيش والقوة الجوية، مضيفا أن المظلة متصلة بغرفة عمليات فى بعقوبة للتدخل فى حال حصول طارئ، مؤكدا أن الاقتراع الخاص يجرى بانسيابية ومرونة دون أية عراقيل.
وقد فتح 31 مركز اقتراع فى محافظة ديإلى أبوابه أمام الناخبين فى الانتخابات البرلمانية المشمولين بالتصويت الخاص والذى يزيد عددهم عن 40 ألف ناخب أغلبهم من منتسبى القوى الأمنية.
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