العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد فى دمياط

العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد فى دمياطالخميس، 10 مايو 2018 09:45 ص
طفل حديث الولاده
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عثر أهالى قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط فجر اليوم الخميس، على طفل حديث الولادة أمام مسجد التوحيد.
وقال أهالى الشعراء، إنه أثناء وجودهم بالمسجد تجمع عددا من المواطنين، وقالوا إن هناك طفل حديث الولادة خارج المسجد والحبل السرى لم يقطع وحمله الأهالى وتوجهوا به إلى مستشفى دمياط العام إلا أنه توفى عقب دقائق من وصوله المستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.
الطفل المعثور عليه
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