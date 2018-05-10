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الخميس، 10 مايو 2018 02:32 م
خالد صلاح
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العثور على القنصل العام النيجيرى مذبوحا فى منزله بالخرطوم

الخميس، 10 مايو 2018 02:07 م
العثور على القنصل العام النيجيرى مذبوحا فى منزله بالخرطوم الشرطة السودانبة -أرشيفية
وكالات الأنباء
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ذكرت "روسيا اليوم" نقلا عن مصادر أمنية أن القنصل العام النيجيرى فى الخرطوم تم العثور على جثته مذبوحا فى العاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبهما قال مصدران أمنيان، "لرويترز" اليوم الخميس، إنه تم العثور على دبلوماسى نيجيرى مذبوحا فى منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتداولت وسائل الإعلام أنباء بشأن اغتيال القنصل العام النيجيرى فى العاصمة السودانية ذبحا.

 

 


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