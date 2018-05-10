العثور على القنصل العام النيجيرى مذبوحا فى منزله بالخرطوم

وكالات الأنباء

ذكرت "روسيا اليوم" نقلا عن مصادر أمنية أن القنصل العام النيجيرى فى الخرطوم تم العثور على جثته مذبوحا فى العاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبهما قال مصدران أمنيان، "لرويترز" اليوم الخميس، إنه تم العثور على دبلوماسى نيجيرى مذبوحا فى منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتداولت وسائل الإعلام أنباء بشأن اغتيال القنصل العام النيجيرى فى العاصمة السودانية ذبحا.