الخارجية الروسية: سوريا أسقطت أكثر من نصف الصواريخ الإسرائيلية

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن سوريا أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التى أطلقتها إسرائيل، فيما أعلنت الدفاع الروسية استخدام إسرائيل 28 طائرة فى الهجوم على مواقع بسوريا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة من التوترات العسكرية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران فى سوريا وتدعو لوقف التصعيد بعد الضربات الصاروخية الأخيرة.