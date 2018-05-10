الجيش اليمنى يحرر مركز مديرية موزع بتعز

الجيش اليمنى يحرر مركز مديرية موزع بتعزالخميس، 10 مايو 2018 11:18 م
تعز
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تمكنت قوات الجيش الوطني اليمنى بدعم من المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية"، من تحرير مركز مديرية موزع غربي محافظة تعز.
وقال مصدر عسكرى بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش دخلت، اليوم ، مركز مديرية موزع، الواقعة بين مديرتي المخا غرباً والوازعية شرقاً، كما تمكنت من تحرير "القلعة القديمة" و"محكمة موزع" و"مدرسة الكويت" الإعدادية الثانوية، وذلك بعد أن قطعت خطوط إمداد المليشيات الانقلابية وفرضت عليها حصارًا خانقًا خلال اليومين الماضيين.
وأضاف المصدر، أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش باشرت عملها فى انتزاع الألغام والعبوات التي خلفتها مليشيات الحوثى الانقلابية قبل أن تلوذ بالفرار.
وخلال اليومين الماضيين، تمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من المواقع استراتيجية غربي تعز، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، إضافة إلى خسائرها الفادحة بفعل ضربات التحالف العربي المركّزة.
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