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الجيش الإسرائيلى يقصف دمشق وريفها بأكثر من 30 صاروخا

الخميس، 10 مايو 2018 03:34 ص
الجيش الإسرائيلى يقصف دمشق وريفها بأكثر من 30 صاروخا دمشق
كتب محسن البديوى
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى ضرب منطقة دمشق وريفها بأكثر من 30 صاروخا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

وأفادت القناة، بوقوع خسائر إيرانية فى القصف على دمشق، كما أضافت أن المضادات الجوية السورية أسقطت 10 صواريخ إسرائيلية.

 


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