افتتاح الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز للكرة الطائرة بجامعة المنصورة

افتتح اليوم الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الدورة المجمعة الثانية للكرة الطائرة رجال جلوس، والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة واللجنة البارالمبية المصرية خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2018 بالصالة المغطاة بالقرية الاوليمبية بجامعة المنصورة.

يشارك فى الدورة 300 لاعب يمثلون 18 فريقا، منهم 6 فرق تتنافس على بطولة الدورى الممتاز ، وهى المستقبل و الحرية وبنى سويف و كفر الشيخ و العزيمة والرباط، و6 فرق تتنافس على عدم الهبوط من الدورى الممتاز وهى الفيوم و دمياط و زينهم وبنها وطنطا والاتحاد ، بالإضافة إلى 6 فرق تنافس من أجل الصعود للدورى الممتاز وهى الهدف و الجمالية وسوهاج وصقر قريش و حلوان والأقصر.

كما يشارك على هامش البطولة فريق منتخب مصر للطائرة بنات ، فى إطار التأهيل للمنافسات ببطولة كأس العالم بهولندا.

ومن ناحيته، أعرب أشرف عبد الباسط عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة لـ 300 لاعب من لاعبى الكرة الطائرة جلوس رجال يمثلون 18 فريقا من مختلف محافظات مصر متمنيا لهم إقامة سعيدة بجامعة المنصورة.

وأكد على دعم جامعة المنصورة للأنشطة الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة عامة والبارالمبية خاصة، مشيرا لسعادة قيادة جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد حسن القناوى بتنظيم هذه الفعاليات بشكل مستمر.