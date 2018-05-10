video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز للكرة الطائرة بجامعة المنصورة

الخميس، 10 مايو 2018 04:36 م
افتتاح الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز للكرة الطائرة بجامعة المنصورة جامعه المنصوره-ارشيفيه
الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق

افتتح اليوم الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الدورة المجمعة الثانية للكرة الطائرة رجال جلوس، والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة واللجنة البارالمبية المصرية خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2018 بالصالة المغطاة بالقرية الاوليمبية بجامعة المنصورة.

 

يشارك فى الدورة 300 لاعب يمثلون 18 فريقا، منهم 6 فرق تتنافس على بطولة الدورى الممتاز ، وهى المستقبل و الحرية وبنى سويف و كفر الشيخ و العزيمة والرباط، و6 فرق تتنافس على عدم الهبوط من الدورى الممتاز وهى الفيوم و دمياط و زينهم وبنها وطنطا والاتحاد ، بالإضافة إلى 6 فرق تنافس من أجل الصعود للدورى الممتاز وهى الهدف و الجمالية وسوهاج وصقر قريش و حلوان والأقصر.

 

كما يشارك على هامش البطولة فريق منتخب مصر للطائرة بنات ، فى إطار التأهيل للمنافسات ببطولة كأس العالم بهولندا.

 

ومن ناحيته، أعرب أشرف عبد الباسط عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة لـ 300 لاعب من لاعبى الكرة الطائرة جلوس رجال يمثلون 18 فريقا من مختلف محافظات مصر متمنيا لهم إقامة سعيدة بجامعة المنصورة.

 

وأكد على دعم جامعة المنصورة للأنشطة الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة عامة والبارالمبية خاصة، مشيرا لسعادة قيادة جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد حسن القناوى بتنظيم هذه الفعاليات بشكل مستمر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنصورة تحتل مركزا متميزا عالميا بتصنيف التايمز

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه المنصوره

الرياضه

المنصوره




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة