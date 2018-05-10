إصابة 7 أشخاص باختناق أثناء مشاركتهم فى إخماد حرائق بالبلينا فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى اليوم 7 أشخاص مصابين بحالات اختناق من جراء مشاركتهم في إخماد عدد من الحريق ببعض الأحواش والمنازل وأسطحها بقرى البلينا.

تم نقل الحالات المصابة للمستشفى وتلقت العلاج وتصرح لها بالخروج بينما تم إحالة حالة واحده لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج نظرا لوجود مشاكل لديها بالقلب وهى تخضع الأن للملاحظة الطبية الفائقة.

يذكر أن مركز ومدينة البلينا شهد اليوم عدد من الحرائق المتفرقة بدائرة المركز وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنعه من الإنتشار بين المنازل .