إصابة 7 أشخاص باختناق أثناء مشاركتهم فى إخماد حرائق بالبلينا فى سوهاج

إصابة 7 أشخاص باختناق أثناء مشاركتهم فى إخماد حرائق بالبلينا فى سوهاجالخميس، 10 مايو 2018 04:24 م
اختناق
إضافة تعليق
استقبل مستشفى البلينا المركزى اليوم 7 أشخاص مصابين بحالات اختناق من جراء مشاركتهم في إخماد عدد من الحريق ببعض الأحواش والمنازل وأسطحها بقرى البلينا.
تم نقل الحالات المصابة للمستشفى وتلقت العلاج وتصرح لها بالخروج بينما تم إحالة حالة واحده لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج نظرا لوجود مشاكل لديها بالقلب وهى تخضع الأن للملاحظة الطبية الفائقة.
يذكر أن مركز ومدينة البلينا شهد اليوم عدد من الحرائق المتفرقة بدائرة المركز وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنعه من الإنتشار بين المنازل .
إضافة تعليق
تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح
موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة