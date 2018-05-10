إصابة 6 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق بعدة منازل بمركز منفلوط فى أسيوط

إصابة 6 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق بعدة منازل بمركز منفلوط فى أسيوطالخميس، 10 مايو 2018 04:29 م
اختناق
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أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق بسبب نشوب حريق بعدة منازل بمركز منفلوط، أسفر عن إصابة 6 حالات باختناق تم نقلهم لمستشفى منفلوط المركزى بسبب سوء الأحوال الجوية.
وضربت موجة طقس سيئة محافظة أسيوط اليوم بسبب هبوب الرياح المحملة بالأتربة ، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة وإغلاق طريق اسيوط القاهرة الغربي.
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