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الخميس، 10 مايو 2018 05:18 م
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إصابة 6 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق بعدة منازل بمركز منفلوط فى أسيوط

الخميس، 10 مايو 2018 04:29 م
إصابة 6 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق بعدة منازل بمركز منفلوط فى أسيوط اختناق
أسيوط - هيثم البدرى
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أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق بسبب نشوب حريق بعدة منازل بمركز منفلوط، أسفر عن إصابة 6 حالات باختناق تم نقلهم لمستشفى منفلوط المركزى بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وضربت موجة طقس سيئة محافظة أسيوط اليوم بسبب هبوب الرياح المحملة بالأتربة ، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة وإغلاق طريق اسيوط القاهرة الغربي.

 

 


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