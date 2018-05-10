إسرائيل: قواتنا هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية فى سوريا

(رويترز)

قال الجيش الإسرائيلى، فى بيان لوسائل الإعلام المحلية، إن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية فى سوريا، ردا على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية فى مرتفعات الجولان اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا 5 بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.