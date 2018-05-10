إسرائيل: قواتنا هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية فى سوريا

إسرائيل: قواتنا هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية فى سورياالخميس، 10 مايو 2018 05:43 ص
مقاتلة _ صورة أرشيفية
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قال الجيش الإسرائيلى، فى بيان لوسائل الإعلام المحلية، إن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية فى سوريا، ردا على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية فى مرتفعات الجولان اليوم الخميس.
وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا 5 بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.
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