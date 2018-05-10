"أمن الشرقية" يضبط المتهمين بخطف سيدة واغتصابها بقرية بأولاد صقر

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، اليوم، القبض على المتهمين باغتصاب سيدة وتصوريها عارية ثم تركوها ولاذوا بالفرار، وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، بمعرفة أحمد محرم، وكيل النائب العام، برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " و م" 28 سنة ربة منزل، مقيمة قرية تابعة لمركز أولاد صقر، تتهم فيه 5 أشخاص بذات القرية المقيمية بها، بخطفها واغتصابها، وقيام الخمسة بتناوب التعدى عليها جنسيا وتصوريها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1595 جنح مركز أولاد صقر.

وتمكن ضباط مباحث أولاد صقر بمعرفة النقيب محمد حيدة، رئيس مباحث المركز، بإشراف المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الشمال، من ضبط المتهمين وتم إحالتهم للنيابة العامة.