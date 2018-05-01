مقتل 23 مدنياً فى غارات على قرية تحت سيطرة داعش شمال شرق سوريا

مقتل 23 مدنياً فى غارات على قرية تحت سيطرة داعش شمال شرق سورياالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:23 م
سوريا - أرشيفية
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قتل 23 مدنياً على الأقل بينهم عشرة أطفال، اليوم الثلاثاء، جراء غارات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم داعش فى شمال شرق سوريا قرب الحدود مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
ولم يتمكن المرصد، وفق ما قال مديره رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "من تحديد ما إذا كانت الطائرات التى نفذت الغارات على قرية القصر فى ريف الحسكة الجنوبى تابعة للتحالف الدولى بقيادة أمريكية أم للقوات العراقية لافتاً الى وجود نازحين من العراق فى عداد القتلى.
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