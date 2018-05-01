مقتل مدنى بتفجير عبوة ناسفة شمال شرقى ديالى العراقية

مقتل مدنى بتفجير عبوة ناسفة شمال شرقى ديالى العراقيةالثلاثاء، 01 مايو 2018 07:19 ص
قوات الجيش العراقى
إضافة تعليق
أفاد مصدر أمنى فى محافظة ديالى، أمس الأثنين، بمقتل مدنى أثر تفجير عبوة ناسفة مجاور محال تجارية شمال شرقى المحافظة.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية إن "عبوة ناسفة إنفجرت، اليوم، مجاور محال تجارية فى أطراف ناحية الوجيهية شمال شرقى ديالى، ما أدى الى مقتل مدنى يعمل سائق أجرة كان متواجد فى محل صديقه أثناء ذهاب الأخير لتناول الغداء".
وأضاف أنه "تم نقل جثة الضحية الى الطب العدلى، فيما تم فرض طوقا أمنيا حول مكان الحادث للتحقيق فى ملابساته".
وتشهد مناطق محافظة ديالى احداث بين الحين والآخر ، فيما تستمر القوات الأمنية بتنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة وإعتقال الإرهابيين والمطلوبين للقضاء.
إضافة تعليق
السخرية تلاحق المارد الأحمر عقب الهزيمة من الأسيوطى وتوديعه كأس مصر.. جماهير الزمالك: "الأهلى بيصوم إتنين وخميس".. ومغردون: لا أحب الشماتة ولكن يعجبنى الزمان حين يدور.. ومشجعون: ما يفسده الأهلى لايصلحه العالم
خطة حل لغز حريق "المتحف الكبير".. 5 خيوط تستند عليها جهات التحقيق لكشف الأسباب.. المعاينة وأقوال الشهود وتقريرا المعمل الجنائى والحماية المدنية والتحريات التكميلية.. والأجهزة المختصة تواصل حصر الخسائر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة