مقتل مدنى بتفجير عبوة ناسفة شمال شرقى ديالى العراقية







وكالات الأنباء

أفاد مصدر أمنى فى محافظة ديالى، أمس الأثنين، بمقتل مدنى أثر تفجير عبوة ناسفة مجاور محال تجارية شمال شرقى المحافظة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية إن "عبوة ناسفة إنفجرت، اليوم، مجاور محال تجارية فى أطراف ناحية الوجيهية شمال شرقى ديالى، ما أدى الى مقتل مدنى يعمل سائق أجرة كان متواجد فى محل صديقه أثناء ذهاب الأخير لتناول الغداء".

وأضاف أنه "تم نقل جثة الضحية الى الطب العدلى، فيما تم فرض طوقا أمنيا حول مكان الحادث للتحقيق فى ملابساته".

وتشهد مناطق محافظة ديالى احداث بين الحين والآخر ، فيما تستمر القوات الأمنية بتنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة وإعتقال الإرهابيين والمطلوبين للقضاء.